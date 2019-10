Marcelo foi ver os estragos causados pelo furacão Lorenzo no Faial e nas Flores

Dezoito dias depois do furacão Lorenzo ter deixado marcas nos Açores, Marcelo Rebelo de Sousa visitou o arquipélago.

O Presidente da República esteve de manhã nas Flores, e à tarde no Faial e prometeu solidariedade com as duas ilhas mais afetadas.

O furacão fez 53 desalojados e os prejuízos ultrapassam os 330 milhões de euros.