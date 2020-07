Estátua de manifestante anti-racismo ocupa lugar que antes era de comerciante de escravos

Um artista britânico ergueu uma estátua de uma manifestante do movimento 'Black Lives Matter' no topo do pedestal na cidade inglesa de Bristol antes ocupado pela estátua de um comerciante de escravos, derrubada durante protestos anti-racismo.

Marc Quinn criou a imagem de Jen Reid, uma manifestante fotografada em pé no pedestal depois de os manifestantes terem derrubado a estátua de Edward Colston, a qual lançaram à água no porto de Bristol em 7 de junho.

Erguida sem aprovação para motivar o debate

A estátua, intitulada "A Surge of Power (Jen Reid)", foi erguida durante a madrugada de hoje sem a aprovação das autoridades da cidade, localizada 195 quilómetros a sudoeste de Londres.

Quinn, um dos escultores contemporâneos mais conhecidos no Reino Unido, disse que Reid "criou a escultura quando ela estava no pedestal e levantou o braço no ar".

Reid disse ao jornal The Guardian que a nova estátua era "incrível" e que vai ajudar a "continuar o debate".

A fortuna de Colston, construída a escravizar

Edward Colston foi um comerciante do século XVII que fez fortuna a transportar africanos escravizados através do Atlântico para as Américas e que doou dinheiro para financiar escolas e instituições de caridade em Bristol.

O derrube da estátua aconteceu durante os protestos anti-racismo desencadeados pela morte de um homem negro americano, George Floyd, por um polícia branco na cidade norte-americana de Minneapolis, em maio.

No dia seguinte a estátua de Robert Milligan (1746-1809), foi removida em Londres na sequência de uma petição popular, posteriormente, a administração do colégio Oriel, da universidade de Oxford, votou a favor da remoção da estátua do imperialista vitoriano Cecil Rhodes (1853-1902).

As autoridades de Bristol recuperaram a estátua de Colston do fundo da água e disseram que será colocada num museu, junto com cartazes da manifestação do movimento Black Lives Matter.