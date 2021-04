Namorada de Georgle Floy assume que ambos lutavam contra vício de opioides

O tribunal ouviu pela primeira vez, esta quinta-feira, a namorada de George Floyd. No quarto dia de julgamento, Courtney Ross assumiu que ambos lutavam contra o vício de opioides.

O julgamento está a decorrer sem audiência, por causa da pandemia, mas é esperado que milhares de norte-americanos o sigam pela televisão.

O veredicto é esperado para o final de abril ou início de maio e os 12 jurados têm de decidir por unanimidade, sob pena de o julgamento ser considerado nulo.

A possibilidade de nulidade do julgamento ou de absolvição do acusado poderá desencadear tumultos em Minneapolis (Minnesota), à semelhança do que aconteceu no ano passado.