Conclusão da investigação ao processo BES/GES adiada

A conclusão do inquérito crime à derrocada do Universo Espírito Santo foi adiada. O processo deveria estar concluído esta segunda-feira, mas o diretor do DCIAP decidiu dar tempo aos investigadores.

Em comunicado, a Procuradoria-Geral da República aponta a responsabilidade do adiamento aos atrasos nas respostas às cartas rogatórias, nomeadamente a entrega de provas pelas autoridades suíças, a quem o Ministério Público tem insistentemente feito pressão.

Assim que esses elementos chegarem, os titulares do inquérito terão mais três meses para entregarem o despacho final.