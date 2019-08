Santos Pereira estranha que “cinco anos volvidos, ninguém foi preso” pela queda do BES

Na conta pessoal no Twitter, o antigo ministro da Economia do Governo liderado por Passos Coelho, Álvaro Santos Pereira, pergunta como é que cinco anos após a queda do banco da família Espírito Santo, ninguém tenha sido preso ou sequer julgado. “A impunidade vigente não é aceitável”, conclui o ex-ministro.

O banco foi resolvido a 3 de agosto de 2014. A operação já custou ao Estado mais de cinco mil milhões de euros.