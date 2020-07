Queda do GES. Acusação do Ministério Público vai ser conhecida ao fim de seis anos

A acusação do Ministério Público da investigação à queda do Grupo Espírito Santo vai ser conhecida nos próximos dias. Ricardo Salgado e os principais ex-administradores do BES ficam a saber se são acusados e de que crimes.

Nas últimas semanas, alguns dos principais arguidos voltaram a ser interrogados e foram confrontados com novos indícios.

Foram precisos seis anos para o Ministério Público concluir aquela que pode vir a ser a maior acusação de sempre e que deverá superar as quatro mil páginas da Operação Marquês.