Advogado de Ricardo Salgado surpreendido com decisão do Tribunal da Concorrência

Ricardo Salgado sofreu esta quinta-feira uma nova derrota nos tribunais, tendo perdido o recurso interposto no Tribunal da Concorrência, relativa à condenação pelo Banco de Portugal em 2019 no processo da compra de ações da Espírito Santo Financial Group pelo Grupo Alves Ribeiro.

O Tribunal de Santarém mantém assim a multa de 75 mil euros por violação de normas do BdP e falsas informações no aumento de capital do Espírito Santo Financial Group (ESFG).

Em declarações aos jornalistas, esta quinta-feira, o advogado Adriano Squilacce mostrou-se surpreendido com a decisão e disse que vai recorrer.