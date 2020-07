Duarte Marques: “Há um período antes e depois do caso BES”

Mariana Mortágua afirma que parte dos factos e a história do GES estavam nas conclusões da Comissão de Inquérito, estando agora mais detalhados através da acusação. Duarte Marques concorda, dizendo mesmo que a acusação não trás “grandes surpresas”.

A deputada do Bloco de Esquerda diz que agora é preciso que o processo seja julgado o mais rapidamente possível. Para o deputado do PSD, ninguém está acima da lei e a queda do GES vem mostrar que “os grandes e poderosos” também são julgados.

Duarte Marques fala mesmo num período antes e depois do caso GES a nível político e económico. Afirma que o Banco Espírito Santo tinha um “poder muito grande” sobre a sociedade e que, nessa altura, dizer que não a Ricardo Salgado era muito difícil. Ainda assim, o deputado considera que a sociedade portuguesa “deixou de pactuar” com isso.

