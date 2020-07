Ricciardi diz que Mariana Mortágua devia ter vergonha e desaparecer

Mariana Mortágua questionou, em entrevista à TVI, a inocência de José Maria Ricciardi, primo de Ricardo Salgado e gestor de responsabilidade no grupo. A deputada do Bloco de Esquerda disse ter dúvidas de que o ex-presidente do BESI não soubesse dos problemas do grupo.

José Maria Ricciardi respondeu em direto na SIC Notícias, dizendo ter ficado chocado com as declarações. Disse que a deputada deveria ter vergonha e desaparecer de vez do espaço público.

O gestor disse ainda que não colaborou com a investigação do Ministério Público, apenas relatou o que se passava no banco durante o tempo em que esteve no grupo.

ESPECIAL QUEDA DO BES