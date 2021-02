Família Espírito Santo investigada pela apropriação de 10M€ em esquema com seguradoras

Ricardo Salgado e outros membros da família Espírito Santo estão a ser investigados pela apropriação de milhões de euros através de duas seguradoras: a Tranquilidade e a Companhia de Seguros Europ Assistance.

O alegado circuito financeiro terá feito chegar 10 milhões de euros a cinco elementos do Conselho Superior do já extinto Grupo Espírito Santo.

Num despacho divulgado pelo Correio da Manhã e a que a SIC teve acesso, o Ministério Público diz que, durante cerca de oito anos, antigos membros do conselho de administração da Tranquilidade inflacionaram custos de resseguro da Europ Assistance. Os montantes foram canalizados para os membros do Conselho Superior do GES.