A resolução do BES e a venda do Novo Banco voltaram esta sexta-feira ao Parlamento. Desta vez, num debate centrado no polémico relatório final da comissão de inquérito, que tanto aponta culpas ao Governo de Passos Coelho como ao de António Costa.

Pela Comissão de Inquérito passaram responsáveis políticos, supervisores, auditores e os maiores devedores. Não faltaram polémicas nas audições e nas conclusões, que tanto apontam culpas ao Governo PSD-CDS, que avançou para a resolução, como ao Governo PS, que assinou a venda.

Há três meses, na votação do relatório final, o PS votou contra e o PSD a favor, mesmo sendo um dos atingidos. Já o CDS recusou-se a aceitar que a resolução seja retratada como fraude política.

O PAN quer garantir que futuras decisões tenham de passar pelo Parlamento. Sejam novas injeções ou até a entrada do Estado no capital do Novo Banco.

