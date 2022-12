Frente Cívica pede perícia médica a Ricardo Salgado

A Frente Cívica escreveu à Procuradoria-Geral da República (PGR) a pedir uma perícia médica a Ricardo Salgado.



A associação diz que os advogados têm alegado que o ex-banqueiro sofre de Alzheimer como justificação para impedir que vá a julgamento ou que seja condenado.

Esta alegação, segundo a Frente Cívica, tem alimentado, na opinião pública, a ideia de que o Ministério Público (MP) está a perseguir um cidadão indefeso, incapacitado por doença mental, considerando que cabe ao Instituto de Medicina Legal fazer essa perícia.

A idade, estado de saúde e ausência de passado criminal foram algumas das justificações apresentadas pelo tribunal para que o ex-banqueiro Ricardo Salgado fosse condenado, em março, a uma pena de apenas seis anos de prisão num processo separado da Operação Marquês.

No entanto, por cada um dos três crimes de abuso de confiança pelos quais foi condenado, podia ter que cumprir quatro anos de prisão, num total de 12 anos.

A defesa de Ricardo Salgado já recorreu e pediu a revogação do acórdão e, em maio, disse que a prisão vai acelerar a morte do antigo banqueiro e ex-presidente do BES.

Considera a defesa que qualquer prisão efetiva causará ou, pelo menos, acelerará o falecimento do arguido recorrente, referindo o diagnóstico de Doença de Alzheimer que foi atribuído ao ex banqueiro. A defesa critica a decisão do tribunal de primeira instância que diz não ter “gasto” ou “dedicado” uma única palavra para apreciar a relevância da patologia.

A associação Frente Cívica vem agora pedir um perícia médica a Ricardo Salgado.