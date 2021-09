Alunos de engenharia e gestão representam Portugal na final do Global Management Challenge

Uma equipa de estudantes de engenharia e de gestão viaja esta semana para a Rússia para representar Portugal na final internacional do Global Management Challenge.

São 23 países em busca do lugar mais alto no pódio. Vão competir, na próxima semana, a fase internacional do Global Management Challenge. Será a primeira vez em que a competição será mista por causa da pandemia: algumas equipas terão que participar remotamente.

A equipa portuguesa já está de malas prontas para a cidade de Nizhny Novgorod, na Rússia. Durante dois dias, vão trabalhar muito para trazer o troféu para casa.

Portugal não vence a competição internacional desde 1998.