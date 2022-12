Primeiro-ministro pode fazer mais alterações no Governo do que o previsto

O primeiro-ministro prepara-se para fazer uma remodelação no Governo mas só deverá ser conhecida na próxima semana. Dentro do PS há quem acredite que as mudanças podem ir além de Pedro Nuno Santos e restantes secretários de Estado.

Era um dos ministros com maior peso político e a saída inesperada fez com que António Costa ficasse com a difícil missão de reerguer o Governo. Os substitutos para as recentes baixas só devem ser conhecidos assim que o Presidente da República regressar do Brasil.

O primeiro-ministro tem agora de encontrar um novo ministro, assim como novos secretários de Estado de Tesouro, da Habitação e Infraestruturas.

O Expresso ouviu deputados socialistas que defendem, por um lado, uma remodelação profunda, por outro, a entrada de pessoas com perfil mais político do que técnico.

O próprio Presidente da República chegou a alertar para a forma como têm sido feitas as alterações no governo.

“(…)Por outro lado significa que houve vícios originais e soluções que não provaram num espaço de tempo muito curto, falamos de menos de um ano”, disse Marcelo Rebelo de Sousa há dois dias.

Pedro Nuno Santos junta-se agora à bancada socialista como deputado e fica com o caminho mais livre para disputar a liderança socialista.

O Expresso cita fontes do PS que garantem que o partido está muito dividido, entre os que entendem que a recente polémica em nada altera as perspetivas de futuro e os que consideram que Pedro Nuno Santos está cada vez mais fragilizado.