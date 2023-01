“Pedro Nuno Santos não quer mais nada com o PS de Costa”

Pedro Nuno Santos está de saída do Governo e também do Secretariado Nacional do PS, numa decisão que Bernardo Ferrão considera ser uma rutura total com o Partido Socialista de António Costa.

“Apesar de António Costa ter dito que ainda vai ver Pedro Nuno Santos muitas mais vezes, a verdade é que Pedro Nuno Santos já não quer mais nada com o PS de Costa”, defende.

Mesmo o cumprimento “efusivo” entre os dois esta quarta-feira na tomada de posse dos novos ministros e secretários de Estado do Governo, “pode não ter sido completamente sentido”, disse Bernardo Ferrão.

“António Costa e Pedro Nuno Santos fizeram uma despedida efusiva. Não sei até que ponto aquilo era completamente sentido. A verdade é que frente a frente estão dois homens que cortaram qualquer amarra que ainda pudessem ter”, afirmou.

O Presidente da República deu posse aos novos ministros das Infraestruturas, João Galamba, e da Habitação, Marina Gonçalves, e a seis secretários de Estado, entre os quais o da pasta do Tesouro, Pedro Sousa Rodrigues.

Marcelo Rebelo de Sousa despediu-se de Pedro Nuno Santos com um aperto de mão prolongado, enquanto António Costa deu ao seu ex-ministro das Infraestruturas um abraço caloroso.