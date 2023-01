"Governo em decomposição": está à vista mais uma saída?

Ainda não tinham passado 24 horas desde a tomada de posse dos novos governantes, numa altura de "fragilidade", quando uma polémica veio a público. A nova secretária de Estado da Agricultura tem contas arrestadas. Segundo José Gomes Ferreira, este é mais um caso "que vai provocar muita instabilidade no Governo, senão mesmo uma nova mexida". Para Bernardo Ferrão, o Governo encontra-se em "decomposição" por falta de responsabilidades.

O caso envolto de Carla Alves tem "contornos graves", não só porque a nova secretária e o marido têm de devolver ao Estado cerca de 700 mil euros, mas porque “a parte fiscal não foi explicada” antes da nomeação.

"Um governante que tem contas a prestar por não ter declarado rendimentos, não tem condições para exercer o cargo", sublinha José Gomes Ferreira.

Já Bernardo Ferrão considera que “ninguém ter visto isto mostra uma irresponsabilidade total por parte do Governo”.

O caso reflete uma postura que este Governo tem refletido que é de "nós controlamos tudo, nós dominamos tudo", entende José Gomes Ferreira.

A IMPORTANTE QUESTÃO QUE PAIRA AGORA

Entradas e saídas do Governo têm sido constantes. As polémicas somaram-se e fragilizaram o Governo de António Costa. Com este recente caso a surgir a público, resta saber se a secretária de Estado da Agricultura vai permanecer no cargo. Bernardo Ferrão e José Gomes Ferreira colocam a possibilidade de saída em cima da mesa.

Gomes Ferreira recorda ainda a posição do Presidente da República, que “exigiu que houvesse rigor nas nomeações”, e que terá de decidir o que fazer quando regressar a Portugal.

AS EXPLICAÇÕES DO EX-AUTARCA DE VINHAIS

Esta quinta-feira, o ex-presidente da Câmara de Vinhais, marido de Carla Alves, abordou a polémica.