Namorado de Patrícia Gaspar tem um "currículo à prova de bala", diz vice-presidente do Barreiro

A contratação do namorado da secretária de Estado da Administração Interna para coordenador da Proteção Civil do Barreiro gerou polémica. No entanto, a autarquia socialista garante que Luís Laranjeira tem as competências necessárias para assumir o cargo.

O vice-presidente socialista do Barreiro, Rui dos Santos Braga, sublinha que o currículo do novo coordenador da Proteção Civil "fala por si".

Afastando qualquer polémica, o vice-presidente prossegue dizendo que escolheram a pessoa certa para o cargo de coordenador e que o "currículo à prova de bala" é prova disso.

"Certamente o conhecimento que tinha, alguém que tinha um currículo à prova de bala. Se analisarmos o currículo da pessoa que foi escolhida, facilmente chegamos à conclusão de que no Barreiro estamos bem entregues", assumiu o vice-presidente da Câmara do Barreiro.

A revista Sábado revela ainda que o namorado da secretária de Estado tem direito a uma remuneração “equiparada ao de dirigente intermédio de 1º grau” quando, cinco meses antes, o mesmo cargo tinha uma remuneração inferior correspondente a dirigente intermédio de 3º grau.

Segundo a revista, Rui David Laranjeira exerceu funções como diretor de segurança da Casa Ermelinda Freitas antes de ser nomeado para a Proteção Civil da Câmara do Barreiro. No entanto, e de acordo com a nota curricular divulgada pela autarquia, o namorado da secretária de Estado, entre 2009 e 2021, exerceu funções como comandante de permanência de operações na sala de operações do comando nacional da Proteção Civil.