O ministro da Administração Interna (MAI) demarcou-se, esta sexta-feira, da mais recente polémica a envolver um membro do Governo: a nomeação do namorado da secretária de Estado Patrícia Gaspar para um cargo na Câmara do Barreiro. A questão, esclareceu José Luís Carneiro, “não é da responsabilidade do MAI”.

“Não me cumpre comentar [o caso]. Somente o presidente da Câmara Municipal e os órgãos autárquicos poderão explicar a razão da escolha de uma pessoa que aliás não conheço, mas que pelo que pude ler na comunicação social é alguém com um percurso ligado à Proteção Civil”, disse o ministro.

Quanto ao mais, prosseguiu, "é um assunto que devem colocar à Câmara Municipal" porque “não é uma matéria da responsabilidade do MAI, que tem muitas matérias a que se dedicar e tão importantes para a vida do nosso país”.

Esta manhã, na antena da SIC Notícias, esteve o vice-presidente da Câmara do Barreiro, Rui dos Santos Braga, que em defesa da nomeação autárquica assegurou tratar-se da “melhor pessoa para servir os barreirenses”, negando ainda que o novo coordenador vá receber mais do que o anterior.

Rui dos Santos Braga não esclareceu., porém, quantos foram os currículos vistos pelo presidente da Câmara para o cargo de coordenação, mas defendeu que Luís Laranjeira, o namorado da secretário de Estado, "tem provas dadas na área, com várias menções honrosas ao longo do serviço que prestou" na Proteção Civil.

“Portanto, a notícia é que substituímos um bom coordenador por um excelente coordenador pelo menos em termos de currículo”, reforçou, acrescentando que "não podemos culpar a Patrícia Gaspar por ser do Barreiro”.

Este caso, que envolve o nome de mais um membro do Governo, foi avançado pela revista Sábado. A notícia, divulgado esta quinta-feira, dava conta de que o namorado da secretária da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, foi nomeado coordenador da Proteção Civil do Barreiro, autarquia liderada por um socialista de quem a atual governante foi mandatária nas últimas eleições.