Jamila Madeira recusa ter participado em votações suscetíveis de gerar conflito de interesses

Para além de ser deputada socialista, Jamila Madeira é também acionista em cinco grandes empresas ligadas ao setor da energia e das telecomunicações. A declaração de rendimentos consultada pela SIC, no Tribunal Constitucional, revela que tem participações em empresas como a EDP, a REN, a GALP, a PHAROL e a NOS.

Nos últimos meses votou vários diplomas relacionados com grandes empresas do setor da energia, como, desde logo, as propostas apresentadas por vários partidos para taxar os lucros excessivos de empresas como a Galp ou a EDP, todos chumbados pelo Partido Socialista.

Os registos do Parlamento consultados confirmam que Jamila Madeira esteve presente nas votações e não terá pedido escusa ou apresentado qualquer declaração de voto. À SIC, Jamila Madeira recusa ter participado em votações suscetíveis de gerar conflito de intereses e esclarece que deter ações é uma forma de poupança habitual.

À margem deste processo, Jamila Madeira suspendeu entretanto funções da REN. À exceção do ano em que esteve no Governo, desde 2015 que acumulava funções de deputada com a de consultora da rede de transportes eletricidade e gás.

A Comissão de Transparência chegou a elaborar um parecer a denunciar a incompatibilidade, mas a deputada passou para o regime de exclusividade antes do documento ser discutido e votado.

Em comunicado enviado às redações, Jamila Madeira recusa ter recebido da REN um salário superior a 7.000 euros, o que em acumulação com o salário de deputada daria cerca de 11.000 euros por mês.

Na declaração de rendimentos, consultada pela SIC, Jamila Madeira declara ter recebido, em 2021, 146.600 euros, ou seja, 10 mil euros por mês.