UE diz que pagamento de gás em rublos é “uma violação das sanções e é inaceitável”

A comissária europeia da Energia, Kadri Simson, diz que o pagamento do gás russo em rublos – como decretou Vladimir Putin – viola as sanções aplicadas contra a Rússia.

“O pagamento em rublos através do mecanismo de conversão gerido pelas autoridades públicas russas e de uma segunda conta específica no Gazprombank constitui uma violação das sanções e é inaceitável. Os Estados-membros e as empresas não devem ter ilusões de que podem contar com a boa fé da Gazprom e do regime russo nesta matéria”, afirma Kadri Simson.