Festival de Cannes: guerra na Ucrânia lembrada na riviera francesa

O Presidente da Ucrânia aproveitou a passagem por Cannes para lembrar que há uma guerra e questionar o mundo do cinema. Zelensky recorreu ao filme de Charlie Chaplin, “O Grande Ditador” para reforçar que o “nosso tempo não é mudo”.

A organização do festival baniu as delegações oficiais da Rússia, à exceção do filme “Tchaikovski’s Wife” do realizador russo exilado Kirill Serebrennikov que faz parte da seleção do festival.

O português João Gonzalvez venceu o prémio da Semana Crítica com “Ice Merchants”. Trata-se da primeira vez que uma animação foi distinguida como melhor curta-metragem nesta secção paralela do festival.

