Combates em Severodonetsk “são os mais sangrentos” desde o início da guerra na Ucrânia

A Ucrânia anunciou esta segunda-feira que as tropas russas expulsaram as forças ucranianas do centro de Severodonetsk.

O comentador da SIC, Germano Almeida, diz que os combates na cidade ucraniana são dos mais sangrentos desde o início da guerra.

“Partes da cidade foram pulverizadas autenticamente, nos combates mais sangrentos desde que o Kremlin desencadeou a sua invasão há 109 dias”, afirma.

Na SIC Notícias, fala ainda sobre os ataques russos a uma ponte fundamental em Severodonetsk, o que “dificulta ainda mais a retirada de civis”.

Saiba mais: