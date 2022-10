Cimeira do G7: líderes querem impor teto ao preço do petróleo russo

Perante as constantes subidas do preço do petróleo, devido à guerra na Ucrânia, os líderes do G7 querem impor um limite máximo. Esta intenção surge num momento em que a Rússia entrou em incumprimento por não pagamento da dívida externa. O default deve-se às sanções do Ocidente, que impedem Putin de fazer pagamentos em moeda estrangeira.