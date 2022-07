As forças russas atacaram uma zona industrial de Dnipro, no sudeste da Ucrânia. De acordo com o porta-voz do Ministério da Defesa russo, o local era utilizado para produzir componentes e reparar mísseis balísticos. A Ucrânia diz que o ataque matou três pessoas e feriu pelo menos 15 pessoas.

A capital ucraniana diz estar a resistir, mas pede ao Ocidente ajuda para enfrentar um dos mais poderosos exércitos do mundo.