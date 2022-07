Ucrânia: nos últimos dias morreram dezenas de civis em ataques russos

Segundo Kiev, a Rússia está a preparar-se para uma nova fase da ofensiva. Nas últimas horas, pelo menos três pessoas morreram num ataque na região de Kharkiv. As forças de Moscovo atingiram também novos alvos em Donetsk, no leste da Ucrânia.

As imagens divulgadas pela polícia ucraniana mostram a coluna de fumo em Pokrovsk, na região de Donetsk, e as autoridades locais denunciam múltiplos bombardeamentos russos na cidade, que fica no leste da Ucrânia.

Dezenas de casas ficaram destruídas na sequência do ataque naquela zona do Donbass, região onde a Rússia concentra os maiores esforços.

A Ucrânia diz que em três dias pelo menos 40 pessoas morreram em ataques russos a áreas residenciais. Em Chuhuiv, na região de Kharkiv, morreram pelo menos três.

A Ucrânia diz que a Rússia se está a preparar para uma nova fase da ofensiva e o Ministério da Defesa russo confirma que ordenou às unidades militares para intensificarem operações para evitar ataques no leste da Ucrânia e noutros territórios já controlados por Moscovo.

O presidente ucraniano garante que as forças de Kiev já conseguiram recuperar algumas áreas.