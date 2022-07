Rússia acrescenta cinco nações europeias à lista de países "hostis"

O Governo russo anunciou esta sexta-feira que a Grécia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia e Croácia foram incluídos na lista de países designados como "hostis", limitando assim estes Estados europeus nas contratações locais para missões diplomáticas ou consulares.

"O Governo atualizou a lista de Estados estrangeiros que levam a cabo ações 'hostis' contra as representações diplomáticas e consulares. Na lista entraram a Grécia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia e Croácia", assinala um comunicado publicado no portal do executivo de Moscovo.