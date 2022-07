Os enviados da SIC à Ucrânia, Pedro Miguel Costa e Odacir Júnior, explicam que “o último mês trouxe alterações significativas no campo de batalha”.

“Os mísseis de médio alcance fornecidos pelos Estados Unidos mexeram com a estratégia russa”, diz o jornalista.

Um conflito que passa por vários “tabuleiros”: no terreno parece mais intenso no Sul da Ucrânia, no plano diplomático e económico ultrapassa completamente as fronteiras do país.