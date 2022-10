"Sem dramatizações excessivas", Presidente Marcelo alerta para impacto da guerra

O Presidente da República alertou, esta terça-feira, para o impacto da guerra na vida dos portugueses, dizendo ser preciso pensar no futuro mas sem alarmismos.

“Acho que as pessoas têm de interiorizar, sem dramatizações excessivas mas com os pés no chão, se a guerra durar mais uns tempos, por muito que o Governo aprove, e aprovará medidas permanentes de ajustamento, todos os governos estão a fazer isso, nunca saberemos exatamente onde é que isto pode chegar", afirmou o chefe de Estado.

Além disso, sublinhou, "há um problema com o euro, que está a valer o mesmo que o dólar [e] isso já não acontecia há muito tempo".

"Entre finais de agosto e setembro começamos a perceber como é que o euro está a aguentar, como é que o Europa está a aguentar e se isto toca muito ou não nas nossas bolsas", avisou em declarações à SIC numa praia em Oeiras, onde esteve a ouvir cidadãos sobre problemas no país.