Ricardo Batista Leite vive "experiência marcante" enquanto médico voluntário na Ucrânia

O médico Ricardo Batista Leite está na Ucrânia, na região de Lviv, a fazer voluntariado num hospital a convite da Associação de Ucranianos em Portugal.

Conta que a direção clínica do hospital "determina os serviços" por onde passa todos os dias e que esta "tem feito um grande esforço para que seja um modelo rotativo". Os próprios médicos gostam dessa experiência para terem a oportunidade para discutir práticas e métodos, acrescenta.

Começou pela maternidade e cuidados intensivos neonatais e também já teve a "oportunidade de passar pelo serviço de urgência externa, medicina física e reabilitação, serviço de cardiologia, cirurgia geral, urologia, enfim uma experiência que tem sido muito diversificada e particularmente marcante".

Para além do voluntariado no hospital, que Ricardo Batista Leite diz ser uma "gota num mar de necessidades", está também a ajudar a promover uma campanha de angariação de fundos para ajudar a concluir a construção de uma nova maternidade e de cuidados intensivos neonatais no hospital de Lviv.