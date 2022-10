Kiev e Moscovo trocam acusações sobre ataque a prisão controlada por separatistas

Os arredores de Kiev voltaram a ser alvo de ataques aéreos. A região de Kharkiv e o sul do país também foram bombardeados, com o ataque mais mortífero a ocorrer no Donbass. Rússia e Ucrânia acusam-se mutuamente de bombardear uma prisão controlada por separatistas, em que terão morrido dezenas de prisioneiros de guerra ucranianos.

As imagens têm conteúdo sensível.

O Kremlin e os separatistas pró-Rússia acusam a Ucrânia de ter atacado o centro de detenção para desencorajar a rendição de soldados ucranianos. Kiev nega e contrapõe, acusando Moscovo de tentar encobrir indícios de tortura e execuções sumárias de prisioneiros de guerra ucranianos.

A BBC avança que a análise das imagens sugere que o local parece ter sido alvo de dispositivos incendiários e não de artilharia convencional, contrariando a versão do Ministério russo da Defesa.

O ataque acontece numa altura em que, segundo o jornal britânico The Guardian, circula nas redes sociais um vídeo de um soldado russo a castrar um prisioneiro ucraniano com um x-ato. A autenticidade não pode ser verificada de forma independente.

O campo de prisioneiros de Olenivka é onde estão detidos militares ucranianos, incluindo combatentes do batalhão Azov, que resistiram durante meses no complexo siderúrgico de Azovstal, em Mariupol, antes de lhes ser dada a indicação para se renderem.

Olenivka fica a cerca de 10 quilómetros a sul de Donetsk, sob controlo dos separatistas pró-Rússia e perto da linha de frente. Na região, os combates intensificam-se: Soledar é constantemente bombardeada, apesar de ainda albergar, estima-se, cerca de dois mil habitantes.

Um dia depois da região da capital ter sido bombardeada, as autoridades ucranianas denunciam novos ataques nos arredores de Kiev, que terão feito 15 feridos. Em Mykolaiv, no sul, bombardeamentos russos mataram pelo menos cinco pessoas e feriram sete numa paragem de autocarro.

Em Kherson, os ucranianos levaram a cabo ataques aéreos para cercarem as forças russas. Apesar dos esforços para preservarem os acessos terrestres sobre o rio Dnipro, o instituto norte-americano que estuda a guerra admite que a cidade estará praticamente isolada de outros territórios sob domínio russo.