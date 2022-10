Zelensky visita portos principais do Mar Negro e deixa recado a Moscovo

O Presidente da Ucrânia espera que a exportação de cereais comece já nos próximos dias. Zelensky visitou, esta sexta-feira, um dos principais portos do Mar Negro. Deixou um recado à Rússia para que cumpra o acordo assinado a semana passada.

Na visita a Chernomorsk, um dos maiores portos do mar Negro, o Presidente da Ucrânia fez questão de se mostrar junto ao primeiro navio carregado de cereais – já pronto para largar amarras, logo que haja condições de segurança.

Para Moscovo, Zelensky enviou o recado sobre a validade do acordo assinado a semana passada: “Esperamos que a [exportação de cereais] comece. E se começar, esperamos que todos os envolvidos cumpram as suas promessas e garantias.”

Recados semelhantes deixaram também, esta sexta-feira, os embaixadores dos G7 que visitaram o mesmo porto da área de Odessa. Confirmaram de perto os carregamentos de cereais que enchem os porões de 17 navios.

Para a Turquia, mediadora deste acordo, o reinício da exportação de cereais ucranianos é encarado como um primeiro passo para resolver o atual conflito. O acordo para a exportação dos cereais ucranianos prevê a existência de corredores seguros de navegação.

As rotas por entre os navios da Marinha russa e as minas ucranianas colocadas no mar Negro pelos ucranianos para evitar o ataque a Odessa vão permitir o escoamento das 20 a 25 milhões de toneladas de cereais, segundo cálculos da ONU.

O bloqueio destas colheitas – que incluem trigo, cevada, milho, girassol, assim como de fertilizantes agrícolas – provocou a subida dos preços e uma crise alimentar a sul do Mediterrâneo, no Médio Oriente e em África, regiões fortemente dependentes das importações de cereais ucranianos e russos.