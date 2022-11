Esperar a desvastação da guerra aos 63 anos: "Estou preocupado. Sei o que vai acontecer aqui"

Dois dias após a saída do navio Razoni, carregado com cereais a partir de um porto ucraniano de Odessa, um outro navio de carga prepara-se para entrar no Mar Negro com a supervisão das autoridades turcas. Esta sexta-feira, três navios com cereais deverão sair de portos ucranianos.

No centro de Donetsk, as autoridades pró-russas acusam as forças ucranianas do primeiro ataque na capital da região separatistas desde que a guerra começou em 2014. Seis pessoas terão morrido, mas a Ucrânia nega o ataque.

Sobre as explosões ocorridas na semana passada na prisão de Olenivka, também numa zona separatista, e que mataram 53 detidos, muitos deles vindos da fábrica Azovstal, em Mariupol, as Nações Unidas anunciaram uma investigação para apurar "a verdade". O Instituto norte-americano para o Estudo da guerra denunciou, esta quinta-feira, que a Rússia pode estar a fabricar provas para incriminar a Ucrânia no ataque.

Por outro lado, também hoje, a Amnistia Internacional acusou a Ucrânia de expor civis aos ataques russos ao colocar posições militares junto a escolas, bairros residenciais e outras áreas densamente povoadas. Kiev negou as acusações.