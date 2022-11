Mais três navios com cereais vão sair da Ucrânia 

O primeiro carregamento de cereais ucranianos deixou o porto de Odessa na segunda-feira com destino ao Líbano. Na quarta-feira, ancorou no porto de Istambul para ser inspecionado.

Citado pela agência Reuters, Akar revelou que manteve conversações com os ministros ucranianos da Defesa e das Infraestruturas sobre as exportações de cereais.

Os navios vão sair na sequência do acordo para desbloquear as exportações ucranianas de cereais.

Três navios com cereais deverão sair esta sexta-feira de portos da Ucrânia, segundo avançou esta quinta-feira o ministro da Defesa da Turquia, Hulusi Akar.

A Rússia e a Ucrânia assinaram acordos separados com a Turquia e as Nações Unidas, abrindo caminho para a Ucrânia - um dos principais 'celeiros' mundiais - exportar 22 milhões de toneladas de cereais e outros produtos agrícolas que ficaram retidos nos portos do Mar Negro devido à invasão da Rússia.

Os acordos também permitem à Rússia exportar cereais e fertilizantes, enquanto prosseguem operações de desminagem nas águas dos três portos selecionados, com a supervisão da Turquia e de uma equipa de peritos de diversos países.