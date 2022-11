Zelensky quer prolongar lei marcial por mais 90 dias

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, defende que sejam recusados vistos a russos que queiram viajar para a Europa. No terreno, a noite de sexta-feira para sábado ficou marcada por bombardeamentos em Kramatorsk e em Zaporijia.

Pelo menos 20 edifícios residências foram atingidos pelos bombardeamentos da madrugada deste sábado, em Kramatorsk, na região de Donetsk. O ataque russo fez mais de uma dezena de feridos e há também registo de vítimas mortais.

O leste da Ucrânia continua sob pressão. A sul do país, Zaporijia foi alvo de ataque com mísseis russos. Em Kherson, as duas principais pontes de acesso ao território ocupado pela Rússia ficaram danificadas depois dos ataques das forças ucranianas – o que poderá estar a impedir o reabastecimento militar das tropas de Moscovo.

Em Kharkiv, os militares ucranianos também dizem estar a fazer progressos. Terão conseguido recuperar duas aldeias controladas pelos russos logo nos primeiros meses de guerra.

O presidente ucraniano submeteu, esta sexta-feira, um projeto ao Parlamento para prolongar a lei marcial no país por mais 90 dias. Zelensky voltou também a defender a proibição de atribuição de vistos a cidadãos russos que viagem para a Europa. Esta medida está a ser discutida por vários membros da União Europeia

Da Ucrânia partiram, entretanto, mais dois navios com cereais para a Turquia.

PIB russo desce 4% no segundo trimestre

O PIB na Rússia baixou 4% no segundo trimestre de 2022. A economia russa sofreu o impacto de sanções económicas do Ocidente, depois de ter começado a guerra a 24 de fevereiro.

O relatório, divulgado pela Rosstat, não analisou a razão da queda do PIB, mas apontou uma contração de mais de 15% no comércio grossista e quase 10% no retalhista.