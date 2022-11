Guterres reúne-se com Zelensky e Erdogan para discutir segurança nuclear

António Guterres já está na Ucrânia e irá passar dois dias no país. Começou por visitar a Universidade de Lviv, antes de reunir com Volodymyr Zelensky e o Presidente da Turquia na cidade. Já esta quinta-feira, a Rússia acusou a Ucrânia de estar a preparar um ataque à central nuclear de Zaporijia, que é um dos temas fundamentais da segunda visita de Guterres ao país desde o início da guerra.

É a segunda vez que o Secretário Geral das Nações Unidas está na Ucrânia desde o início do conflito. Desta vez o seu foco está virado para a segurança na central nuclear de Zaporijia. Mas antes, António Guterres marcou presença na Universidade de Lviv, onde elogiou o trabalho da instituição no domínio, principalmente, dos direitos humanos através de estudos e trabalhos de investigação.

Depois desta visita, o líder da ONU terá pela frente um encontro com o Presidente ucraniano e com o chefe de Estado turco, onde irá ser discutida entre vários pontos, a questão das exportações ucranianas de cereais, que estiveram retidos nos portos do país. Guterres, inclusive, partirá para a Turquia no sábado para visitar o Centro de Coordenação Conjunta que fiscaliza o cumprimento do acordo para a exportação de cereais assinado há um mês.

Outro tema sujeito à análise dos três líderes, é a central nuclear de Zaporijia, que está neste momento sobre domínio russo. Igor Konashenkov, ministro da Defesa russo acusou a Ucrânia de estar a preparar um ataque à central nuclear e de posteriormente, acusar a Federação Russa de ter provocado tal desastre. Esta infraestrutura tem dado muito que falar e as Nações Unidas já se mostraram disponíveis para facilitar uma visita dos especialistas da Agência Internacional de Energia Atómica ao local, mas Moscovo tem bloqueado o acesso.