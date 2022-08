Animação com peças Lego assinala o Dia da Independência

No dia em que a Ucrânia comemora o Dia da Independência, e que na mesma data se cumprem seis meses da ofensiva militar da Rússia contra o país, a empresa de brinquedos Brickmania, que fabrica peças lego, produziu uma animação para homenagear o país.

No vídeo, divulgado pela agência Reuters, surgem figuras como Saint Javelin, um meme criado por Christian Bory e que retrata várias figuras religiosas a carregarem uma arma antitanque. Destaque ainda para a presença em Lego de veículos blindados, drones Bayraktar.

A celebração da independência ucraniana - declarada em 24 de agosto de 1991, pouco antes da dissolução formal da União Soviética, de que fazia parte, - é assinalada com restrições e medidas adicionais de segurança um pouco por todo o país, devido ao receio de mais ataques russos numa semana de forte simbolismo.

Ao longo dos últimos seis meses, o conflito no território ucraniano deixou um rasto de destruição no país, provocou um número incerto de vítimas civis e de prisioneiros, mobilizou milhões em ajuda militar e humanitária e suscitou sanções contra Moscovo e várias mudanças no cenário geoestratégico mundial.

A ONU já confirmou a morte de mais de 5.500 civis, mas continua a alertar que o número será consideravelmente superior.