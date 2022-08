Obelisco em Paris iluminado com cores da bandeira ucraniana no Dia da Independência

O Obelisco de Luxor, localizado na Praça da Concórdia, em Paris, foi iluminado com as cores da bandeira ucraniana na quarta-feira, para assinalar o Dia da Independência do país.

As celebrações da declaração da independência da Ucrânia assinalaram, num ano atípico para a nação, a coragem e os sacrifícios do seu povo ao longos dos últimos seis meses.

Os líderes europeus presentes manifestaram a sua determinação em continuar a fornecer armas à Ucrânia e criticaram Moscovo pelo ataque à nação vizinha.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, num discurso onde proferiu algumas palavras em ucraniano, disse que a defesa da Ucrânia significava "refletir para permitir que as relações internacionais sejam governadas pela violência e o caos".

Afirmou ainda que o Dia da Independência da Ucrânia "é um dia de orgulho", mas que no lugar das festividades, o foco estaria voltado para relembrar os mortos e a coragem e resiliência dos combatentes.