Mais de 400 corpos encontrados em vala comum na cidade ucraniana de Izium

"Posso dizer que esta é uma das maiores valas encontradas numa cidade libertada. Contém mais de 440 sepulturas. Cerca de 440 cadáveres foram enterrados num só local. (…) Sabemos que alguns foram mortos a tiro e outros morreram devido a fogo de artilharia. Alguns morreram por causa de ataques aéreos. Ainda assim, as causas da morte serão confirmadas durante as investigações", disse o chefe da polícia regional, Serhii Bolvinov.

"A Rússia deixa a morte atrás dela e por todo o lado. E deve responder. O mundo deve considerar a Rússia responsável desta guerra. Vamos tudo fazer para que isso aconteça", garantiu Zelensky.

O Presidente da Ucrânia afirmou que já foi iniciada uma investigação à vala comum encontrada em Izium e que avançará com novas informações esta sexta-feira.

Recorde-se que as tropas russas foram acusadas de várias atrocidades durante a sua ocupação nos arredores de Kiev, especialmente em Bucha, de onde se retiraram no final de março e onde as autoridades ucranianas encontraram, a seguir, centenas de cadáveres de civis com sinais de tortura e de terem sido executados, com as mãos atadas e tiros na cabeça, em valas comuns, espalhados pelas ruas e em pilhas carbonizados nas ruas.

Em junho, a polícia ucraniana estava a investigar a morte de mais de 12.000 pessoas, a maioria encontrada em valas comuns.