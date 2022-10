Sucessivas derrotas russas causam alarme no Kremlin

Angela Merkel, a antiga chanceler alemã, reforçou as preocupações do Presidente norte-americano sobre as ameaças nucleares de Vladimir Putin.

Joe Biden admitiu que desde a crise dos mísseis em Cuba, há 60 anos, que o planeta não estava tão perto de uma tragédia.

Os reforços russos chegam ao terreno sem estarem integrados em unidades, sem meios e sem treino.

O vice-chefe da região anexada de Kherson criticou abertamente as chefias militares e políticas por desconhecerem o que se passa na frente de batalha e sugeriu que o responsável máximo deveria acabar com a própria vida.

Vladimir Putin estará a ser também confrontado dentro do Kremlin. Os serviços de informação norte-americanos asseguram que, no círculo próximo, haverá alarme com o rumo que o conflito está a tomar. A ameaças nucleares são um sinal, afirmam alguns analistas, de que o líder russo está a sentir-se encurralado.