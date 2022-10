Explosão em ponte na Crimeia: Rússia investiga possibilidade de ataque

A explosão de um camião causou este sábado um incêndio e o colapso de parte da ponte que liga a Rússia à península da Crimeia.

As imagens divulgadas nas redes sociais o momento da explosão, que está a ser investigada pelas autoridades russas.

A ponte de 19 quilómetros liga a Crimeia a Krasnodar. É um dos símbolos da anexação russa de 2014.

No Twitter, um conselheiro presidencial de Volodymyr Zelensky disse que o incidente era "só o início", mas não chegou a confirmar se as forças ucranianas eram as responsáveis.

"Tudo o que é ilegal deve ser destruído. Tudo o que foi roubado deve ser devolvido à Ucrânia. Tudo o que está ocupado pela Rússia deve ser expulso."

As autoridades ucranianas divulgaram vários comentários irónicos sobre a explosão, sem reivindicar responsabilidade.

A Rússia criticou a reação ucraniana à explosão, referindo ter sido um sinal da "natureza terrorista" da Ucrânia.

"A reação do regime de Kiev aos danos da infraestrutura civil demonstra a sua natureza terrorista", afirmou a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Maria Zakharova, citada por agências de notícias russas.