Londres vai fornecer a Kiev mísseis de defesa anti-aérea

Tanto o encontro do grupo de contacto como a reunião dos ministros da Defesa da NATO (Organização do Tratado do Atlântico-Norte), que se iniciou na quarta-feira à noite com um jantar e continuará hoje, tinham previsto abordar a questão da reposição dos 'stocks' de armas e munições que os países estão a esgotar.

As promessas de armamento dos EUA

Os Estados Unidos anunciaram há duas semanas que enviarão um novo pacote de ajuda militar à Ucrânia, no valor de 1.100 milhões de dólares (1.130 milhões de euros), composto por armamento e equipamento militar que inclui 18 novos Sistemas de 'rockets' de Artilharia de Alta Mobilidade (HIMARS, na sigla em inglês), bem como centenas de veículos blindados, radares e baterias anti-'drone'.

Os norte-americanos prometeram também sistemas de mísseis terra-ar da NASAMS: dois para entrega nas próximas semanas ou meses e outros seis como parte da ajuda de longo prazo.

Segundo explicou o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas norte-americano, Mark Milley, na mesma conferência de imprensa, os sistemas de defesa antimísseis que serão entregues à Ucrânia não permitirão "controlar todo o espaço aéreo, mas foram projetados para controlar alvos prioritários" de Kiev.

As promessas da Alemanha