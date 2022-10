Ministro da Defesa romeno demite-se após pedir negociação à NATO

O ministro da Defesa romeno apresentou hoje a sua demissão alegando incompatibilidades com o Presidente do país que desautorizou o seu pedido à NATO para que negociasse com a Rússia sobre a guerra na Ucrânia.

"A motivação do meu gesto acontece na perspetiva da impossibilidade de colaborar com o Presidente da Roménia [Klaus Iohannis], comandante supremo do Exército", declarou Vasile Dîncu na rede social Facebook. Dîncu afirmou que se demitiu para "não prejudicar de forma alguma os processos de decisão e os programas" que dependem do Ministério.

Numa entrevista transmitida a oito de outubro, o ministro romeno declarou que "a única opção para a paz é a negociação com a Rússia" e propôs que a NATO e os Estados Unidos discutissem com Moscovo garantias de segurança para a Ucrânia em troca da paz.

"A Ucrânia não poderá negociar sozinha com a Rússia, porque a classe política da Ucrânia neste momento não pode se dar ao luxo de assumir a perda de território", disse Dincu, que pertence ao Partido Social Democrata (PSD).

O PSD governa a Roménia numa grande coligação que também inclui o outro grande partido romeno: o Partido Nacional Liberal (PNL), liderado pelo primeiro-ministro romeno, Nicolae Ciuca, aliado do Presidente Iohannis.

Três dias depois de Dincu fazer essas declarações, o Presidente Iohannis desautorizou explicitamente o então ministro da Defesa e lembrou que a posição tanto da Roménia quanto da União Europeia (UE) é que a decisão de "como e quem negoceia" a paz cabe apenas à Ucrânia.