Lavrov falou com Guterres sobre os "obstáculos" à exportação de cereais e fertilizantes russos

A Rússia deverá aceitar um prolongamento dos acordos para a exportação de cereais através do Mar Negro.



A informação está a ser avançada pela agência Bloomberg que cita fontes ligadas à negociação do acordo que termina a 19 de novembro, caso não seja renovado. As mesmas fontes não revelam, no entanto se a Rússia vai impor condições para aceitar um prolongamento.

O tema foi discutido pelo Ministro dos Negócios estrangeiros russo e pelo secretário-geral das Nações Unidas à margem da cimeira do G20.

António Guterres terá assegurado que tanto os Estados Unidos como a União Europeia estarão dispostos a levantar os obstáculos à exportação de cereais e fertilizantes russos.