Porfírio Silva ataca resolução do Parlamento Europeu sobre Rússia e terrorismo

O dirigente socialista Porfírio Silva ataca a resolução aprovada na quarta-feira pelo Parlamento Europeu que qualifica a Rússia como um Estado promotor do terrorismo, classificando-a como "um erro político grave" e obstáculos a possíveis caminhos diplomáticos.

Esta resolução do Parlamento Europeu dividiu esta semana os eurodeputados do PS, com quatro dos nove (Margarida Marques, Maria Manuel Leitão Marques, Isabel Carvalhais e Isabel Santos) a absterem-se, enquanto os restantes cinco votaram a favor, seguindo a linha maioritária entre os socialistas europeus (S&D).

Num texto que publicou no seu blogue "Máquina Especulativa", Porfírio Silva, membro do Secretariado Nacional do PS e diretor do Gabinete de Estudos deste partido, considera lamentável que "o apoio à Ucrânia invadida seja misturado com uma manobra política que aposta no revanchismo histórico, no aprofundamento da divisão internacional e no enfraquecimento dos mecanismos diplomáticos, no uso político de conceitos jurídicos (em prejuízo da efetividade da justiça penal internacional) e na tentativa de inviabilizar uma saída para a guerra que seja melhor do que o mero esmagamento de uma das partes".