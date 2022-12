Símbolo de resistência em Kherson usou torre de comunicações para espiar russos

Duas semanas depois da Ucrânia ter reconquistado a região de Kherson, no Sul do país, há uma vila que está a ser elogiada como exemplo de resistência. A população usou uma torre de comunicações para espiar os russos e transmitir informações sobre a posição do inimigo.

Kherson foi reconquistada pelas tropas ucranianas e houve quem não abandonasse a região. Svetlana é autarca de uma vila com pouco mais de 1.000 habitantes.

A torre de comunicações, coberta de ferrugem e com marcas de tiro transformou-se em torre de vigia. É, em conjunto com Svetlana, símbolo de resistência.

Os poucos jovens que ficaram para trás subiam à torre todos os dias, para verem onde estava o inimigo.

Svetlana estava encarregue de marcas as coordenadas das posições russas num mapa e as passou para os ucranianos.