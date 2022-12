Ucrânia descarta possibilidade de cessar-fogo no Natal e Ano Novo

As autoridades ucranianas descartaram, esta quinta-feira, a possibilidade de fazer um cessar-fogo no país no Natal e Ano Novo, alegando que a trégua só seria possível se as forças russas concordassem em abandonar o território.

"Não haverá um cessar-fogo completo do lado ucraniano até que não haja uma única força de ocupação na área", afirmou, em conferência de imprensa, o general do exército Oleksy Gromov, citado pela agência de notícias Unian.