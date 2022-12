As autoridades ucranianas acreditam que Vladimir Putin está a preparar uma grande ofensiva já no início do próximo ano.

Em entrevista ao jornal britânico The Guardian, o ministro da Defesa ucraniano afirmou que as forças russas planeiam um novo avanço para tomar a capital Kiev.

Oleksii Reznikov explicou que o Kremlin está a treinar, de forma mais sofisticada, metade dos homens que mobilizou em setembro.