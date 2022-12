"As guerras são sempre longas, não tenhamos ilusões"

Mónica Dias, comentadora SIC, abordou os ataques russos a cidades ucranianas, o progresso do conflito e quais as pretensões futuras do Governo controlado por Vladimir Putin.

A comentadora SIC começa por dizer que nunca se sabe "o que poderá vir da Rússia", uma vez que a nação tem tido por hábito levar a cabo bombardeamentos "aleatórios" sobre cidades, com o grande objetivo de "criar o terror e criar o medo" sobre a população ucraniana.

Aborda ainda a questão do Presidente ucraniana continuar a pedir apoio ao Ocidente e caracteriza Volodymyr Zelensky como "hábil" relativamente a essa questão.

Mónica Dias acredita que "quanto mais se afirma que a Ucrânia está a conseguir dominar bem esta guerra e a defender-se, talvez menor interesse haja em apoiar a própria Ucrânia".

“Ataque musculado” pode acontecer em janeiro

Segundo a comentadora, em janeiro as forças russas poderão conduzir um "ataque muito musculado" sobre a Ucrânia, o que pode agravar "o sofrimento das populações" e mudar o rumo da guerra.

Apesar do Kremlin ter levado a cabo ataques de grande dimensão, Mónica Dias acredita que "a Rússia está a ter muitas dificuldades em avançar no terreno" e que os recentes ataques a cidades ucranianas têm servido para "compensar" o facto das tropas russas não estarem a progredir a nível militar.

Afirma que desde meados do mês de novembro que não se assistem a contraofensivas russas sobre a região do Donbass, muito por culpa da "forte defesa" das cidades ucranianas.

Aponta ainda a importância do encontro de Putin com Lukashenko, Presidente da Bielorrússia, que teve como principal intuito "afirmar uma união económica e social cada vez mais forte" entre ambas as nações. Esta reunião pode indicar também a possibilidade de um ataque no norte e no leste da Ucrânia.

Destaca ainda as palavras de Medvedev, antigo Presidente da Rússia, que acusou a NATO de estar envolvida numa guerra híbrida e que, por esse motivo, a Rússia iria retaliar sobre qualquer ataque proveniente de um país da Aliança. Mónica Dias refere que estas palavras apenas "apontam para uma incapacidade no terreno" das tropas russas.

“As guerras são sempre longas”

A comentadora aborda a questão deste conflito estar-se a arrastar por tantos meses, o que "é normal" em vários pontos do globo, mas não na Europa. Acrescenta que as nações europeias não estão habituadas a guerras prolongadas e que quando acontecem não são normais.

Dá exemplos da guerra da antiga Jugoslávia e do Kosovo, que também marcaram profundamente a Europa por terem sido guerras longas que "deixaram toda esta região num conflito que ainda hoje não sarou completamente"

"As guerras são sempre longas, não tenhamos ilusões", vinca, antes de afirmar que "é muito importante que a paz que seja acordada seja uma paz sustentável, apoiada em instituições e na participação das populações, e acredito que aqui temos vários problemas e, certamente, esta guerra ainda vai ser longa".

Para além do conflito na Ucrânia ter influenciado a "maneira" do Ocidente viver, influenciou também "a nossa [dos ocidentais] maneira de pensar sobre a guerra e a paz", uma vez que os europeus viram despontar uma guerra relativamente perto quando achavam que essa era uma possibilidade remota.

Aborda ainda a complexidade das guerras atuais que têm como fator-chave a internet e, mais concretamente, as redes sociais que “são extremamente eficientes”.