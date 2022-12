Primeiro-ministro indiano pede a Putin que siga o caminho do diálogo e da diplomacia

O Presidente russo, Vladimir Putin, falou esta sexta-feira com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, sobre as “avaliações fundamentais” do conflito na Ucrânia. O Kremlin avançou que ambos os países manifestaram satisfação com a crescente cooperação.

Durante uma conversa ao telefone entre Putin e Modi, a agência parceira da Reuters, ANI, indica que o primeiro-ministro indiano reiterou o apelo ao diálogo e à diplomacia como “único caminho a seguir no conflito”, citando o gabinete do chefe do Executivo.

Não é a primeira vez que Narendra Modi faz um apelo a Putin no âmbito da guerra na Ucrânia. Durante um discurso público na Organização de Cooperação de Xangai, Modi disse a Putin que “a era de hoje não é a de uma guerra”.

O Kremlin refere que os dois líderes expressaram uma satisfação com o elevado nível de cooperação na sua parceria estratégica privilegiada e discutiram as perspetivas dos dois países trabalharem em conjunto em áreas como o investimento, a energia e a agricultura.

A Índia tornou-se um dos principais compradores de energia russa desde as sanções ocidentais.