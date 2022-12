“Temos determinação e fé para voltar ao que é nosso”: Zelensky reage a novo ataque massivo da Rússia

A Rússia voltou a disparar dezenas de mísseis, em grande parte abatidos pela defesa ucraniana, em mais um ataque em larga escala que afetou os abastecimentos de água, gás e eletricidade.

Foi o nono ataque de mísseis em larga escala desde outubro. As forças russas lançaram 74 mísseis, 60 dos quais terão sido abatidos pela defesa aérea.

Os alvos voltaram a ser as infraestruturas energéticas do país, mas em Kryvyi Rih, foi também atingido um edifício residencial. Uma mulher de 64 anos e um casal de jovens foram as vítimas mortais.

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, reagiu afirmando que “temos determinação suficiente e fé em nós para voltar ao que é nosso depois destes ataques”.